Не знавшая о беременности женщина внезапно родила

В английском городе Блэкпул, женщина узнала о том, что беременна, лишь во время родов. Как сообщает британское издание Daily Mail, в течение нескольких дней до этого она проходила армейскую подготовку.

18-летняя Бет Мартин (Beth Martin) проходила курс молодого бойца — британка мечтала о том, чтобы вступить в пограничные войска. Почувствовав сильную усталость после очередной тренировки и боль в животе, она позвонила в скорую помощь, чтобы проконсультироваться. Диспетчер сразу понял, что девушка рожает и велел ей срочно ехать в больницу.

«Медсестра сразу сказала мне, что я выгляжу беременной, а потом обнаружила, что у меня идут схватки уже 69 часов» — рассказала Мартин.

По словам британки, она и не догадывалась о том, что беременна. Более того, девушка сделала несколько тестов на беременность, все они показали отрицательный результат. Мартин продолжала активно тренироваться в экстремальных условиях всего за несколько часов до того, как родила девочку. Она назвала ее Мейзи (Maizie).

«Я никогда не хотела иметь детей, но теперь я не могу представить свою жизнь без нее», — отметила молодая мать.

Родственники Мартин сначала подумали, что она шутит, когда узнали о ее родах, но потом обрадовались.

Несмотря на рождение ребенка, женщина планирует вернуться к обучению в колледже и тренировкам уже в сентябре этого года.

Ранее сообщалось о 25-летней британке, узнавшей о беременности только во время родов. До этого она думала, что у нее киста.

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