Женщина спутала беременность с камнями в почках и внезапно родила

Жительница английского района Челтнем, графство Глостершир, приняла беременность за камни в почках и внезапно родила. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail.

Многодетная мать Сэффрон Сноу (Saffron Snow) рассказала, как в сентябре 2017 года она почувствовала острые боли в области живота и спины и вызвала скорую помощь. Женщина была убеждена, что у нее камни в почках.

«Когда парамедики приехали, они спросили, не беременна ли я, — вспоминает британка. — Я им объяснила, что у меня уже полтора года стоит внутриматочная спираль (контрацептив, действие которого считается очень эффективным — прим. «Ленты.ру»)».

Медсестра обследовала 33-летнюю Сноу и, к всеобщему удивлению, обнаружила, что пациентка действительно находится на последнем месяце беременности. Женщину отвезли в больницу, где она благополучно родила восьмого ребенка и назвала его Артуром (Arthur).

Британка утверждает, что за последние месяцы она три раза обследовала почки у врача, однако доктор не выявил у нее беременности.

По словам Сноу, дети удивились новому члену семьи. «Они не перестают спрашивать меня, где я все это время прятала Артура», — говорит британка.

Ранее сообщалось, что жительница шотландского города Глазго узнала о своей беременности за 45 минут до родов. После рождения первенца 18-летняя Эммалуиз Леггэйт принимала противозачаточные таблетки и не планировала второго ребенка.

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