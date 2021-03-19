Парикмахер бесплатно постриг бездомного и превратил его в «голливудскую звезду»

Парикмахер сделал бесплатную стрижку бездомному и продемонстрировал результат своей работы в соцсетях. Соответствующий ролик появился в его TikTok-аккаунте.

На размещенных в сети кадрах стилист и волонтер благотворительной организации Humanity Showers, предлагающей людям без крова бесплатный душ и услуги парикмахера, Джордан Вердин (Jordan Verdin) показал бездомного до и после преображения. На видео показано, что до стрижки мужчина был неухоженным и обросшим, а после — его волосы стали аккуратными и чистыми. «Вот что делает с людьми горячий душ и новая прическа», — подписал он пост, набравший больше 265 тысяч просмотров.

Пользователи сети восхитились добротой стилиста и новым внешним видом бездомного. «Ты превратил его в голливудскую кинозвезду!», «Как здорово! Вы так великодушны! Я восхищаюсь вами!», «Он стал таким джентльменом!», «Должно быть, он так хорошо себя чувствует! Вы наш герой!», «Скорее всего, это лучшее, что для него когда-либо делали! Вы очень благородный мужчина. И очень талантливый парикмахер!» — высказывались они.

Ранее в марте парикмахер омолодил клиента на десятки лет и удивил юзеров. Пользователь c никнеймом zackthebarber работает в одном из барбершопов штата Массачусетс, США, и помогает мужчинам скрывать лысину с помощью специальных накладок с волосами. Он поделился роликом, на котором продемонстрировал перевоплощение одного из посетителей.