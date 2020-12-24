Приехавший в Петербург турист попал в больницу после избиения бомжом

В Санкт-Петербурге бездомный избил туриста. Мужчина попал в больницу в тяжелом состоянии, сообщает Online47.

По данным портала, инцидент произошел 22 декабря в Калининском районе города. Вечером в полицию поступила телефонограмма о госпитализации мужчины. Как оказалось, 48-летний житель Псковской области попал в больницу после того, как на него напал бомж и сильно ударил по голове.

На следующий день подозреваемого задержали на Северном проспекте. 34-летрний мужчина пояснил, что избил прохожего во время внезапно возникшей ссоры.

Ранее сообщалось, что в Новой Зеландии группа неизвестных без причины напала на туриста, избила его и оставила лежащим на земле в бессознательном состоянии. Врачи выявили у пострадавшего перелом костей лицевого скелета.