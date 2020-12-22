Группа неизвестных беспричинно избила туриста до потери сознания

В Новой Зеландии группа неизвестных без причины напала на туриста, избила его и оставила лежащим на земле в бессознательном состоянии. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел в субботу, 19 декабря, на территории геотермального парка Вай-о-Тапу. Мужчина из города Веллингтон, пожелавший сохранить анонимность, рассказал, что неподалеку от кратерного озера Роторуа его атаковали примерно семь-восемь человек, несколько мужчин и женщин.

«Они держали в руках бутылки с алкоголем, начали ругаться... Я сказал, что мы с друзьями можем уйти, если они не хотят, чтобы мы там были, но они не разрешили нам уйти», — описал он происходящее.

Впоследствии группа начала избивать жертву и его попутчиков, побои длились около 15-20 минут, в результате чего путешественник потерял сознание. Нападавшие скрылись с места происшествия, забрав с собой все вещи туристов, в том числе горный велосипед и доски для серфинга — общая сумма ущерба составила семь тысяч долларов (более полумиллиона рублей).

Позднее врачи выявили у пострадавшего перелом костей лицевого скелета. Полиция расследует обстоятельства произошедшего.

10 июня сообщалось, что толпа прохожих жестоко избила туриста на улице в Барселоне на глазах его возлюбленной из-за часов. Несколько мужчин набросились на случайного встречного с кулаками, повалили его на землю и намеревались сорвать с руки аксессуар. В это время его девушка с криками отскочила в сторону, а очевидцы происходящего никак не пытались помочь туристу.