Толпа избила туриста посреди дня на глазах возлюбленной и попала на видео

dailymail.co.uk/news

Толпа прохожих жестоко избила туриста на улице в Барселоне на глазах его возлюбленной из-за часов. Подробности попавшего на видео инцидента публикует Daily Mail.

На кадрах несколько мужчин набрасываются на случайного встречного с кулаками посреди дня, валят его на землю, а затем пытаются сорвать с руки аксессуар. В это время его девушка с криками отскакивает в сторону, а очевидцы происходящего никак не пытаются помочь туристу.

Спустя несколько секунд жертве нападения удалось сбросить с себя преступников и встать, однако они все же успели убежать с его часами. Уточняется, что позже полиция поймала пятерых нарушителей из Марокко и изъяла у них украденную вещь.

В марте в Колумбии на российских туристов напала группа грабителей. Инцидент произошел с россиянами, отправившимися в пустыню на севере страны. «Мы приняли бой и отстояли рюкзаки с паспортами (лишились телефонов и наличности), цена им — пуля во внутренностях», — рассказал один из путешественников.

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