Российский турист попытался отбиться от грабителей и получил пулю в грудь

В Колумбии на российских туристов напала группа грабителей. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Инцидент произошел с россиянами, отправившимися в пустыню на севере страны. «Мы приняли бой и отстояли рюкзаки с паспортами (лишились телефонов и наличности), цена им — пуля во внутренностях», — рассказал один из путешественников о попытке отбиться от бандитов.

Известно, что турист получил ранение в грудь, пуля едва не задела правое легкое. В настоящее время россиянин находится в одной из местных больниц под присмотром врачей. «Главное, что я жив, ни на грамм не упал духом. И горю желанием продолжить свои скитания по миру», — отметил он.

12 января сообщалось, что на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области турист из Новосибирской области упал и наткнулся на собственную лыжу. Несчастный случай произошел, когда молодой человек ехал по трассе на большой скорости.

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