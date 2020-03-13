Трех российских туристов на плоту выловили в открытом море

Во Вьетнаме спасли туристов из России, которые дрейфовали на самодельном плоту в открытом море. Об этом пишет VN Express.

Инцидент произошел ночью в среду, 11 марта, в акватории южной провинции Кьензянг. Местный житель заметил в районе острова Хон Че трех путешественников — двоих мужчин и одну женщину — и сразу сообщил о них спасателям, которым позже удалось выловить их из воды и доставить на берег.

Впоследствии россиян передали в департамент иностранных дел провинции. Известно, что туристы намеревались добраться на маломерном судне до отдаленных островов, однако у плавсредства вышел из строя двигатель.

В ноябре прошлого года сообщалось, что российский турист умер во время купания в Аравийском море на побережье индийского штата Гоа. К спасателям обратилась жена 64-летнего россиянина. Она сообщила, что не может найти супруга, который ушел купаться и не вернулся. Женщина уточнила, что он хорошо умел плавать.

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