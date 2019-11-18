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Российский турист искупался в море на Гоа и умер

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Российский турист умер во время купания в Аравийском море на побережье индийского штата Гоа. Об этом пишет The Times of India.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 17 ноября, на пляже Арамболь. К спасателям обратилась жена 64-летнего россиянина. Она сообщила, что не может найти своего супруга, который ушел купаться и не вернулся. Женщина уточнила, что он хорошо умел плавать.

Спустя некоторое время один из спасателей на гидроцикле обнаружил тело туриста в 50 метрах от пляжа. По данным источников, его извлекли из воды и доставили на берег. Согласно предварительной версии, у пенсионера во время плавания случился инсульт.

Ранее, в августе российский турист умер в пятизвездочном отеле Armas Kaplan Paradise в Кемере (Турция) при загадочных обстоятельствах. 33-летний москвич Олег Летуновский был найден мертвым в номере гостиницы 1 июня. Сотрудники местной полиции заключили, что мужчина покончил жизнь самоубийством, однако его семья отрицает эту версию.

В марте россиянин скончался в больнице Тель-Авива в Израиле после того, как искупался ночью в Средиземном море. Сотрудникам госпиталя не удалось спасти туриста. Точная причина смерти не сообщалась.

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