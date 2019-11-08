Улетавший из России пассажир умер на борту самолета

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку в международном аэропорту Самары из-за смерти пассажира. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Куйбышевской транспортной прокуратуры.

Мужчине, который, предположительно, был уроженцем Казахстана, стало плохо на рейсе из Москвы в Фергану, Узбекистан. По предварительным данным, пассажир умер еще в полете, до приземления и прибытия врачей. Его возраст не сообщается.

«По прибытии борт встречали реанимационный автомобиль и карета скорой помощи. На момент прибытия медиков на борт пассажир, к сожалению, скончался», — уточнил представитель аэропорта

В сентябре самолет, следовавший из Владивостока в Москву, экстренно приземлился в аэропорту Нижнего Новгорода из-за скончавшегося на борту пассажира. У пожилого мужчины в полете случился сердечный приступ. Ему была оказана своевременная медицинская помощь, однако врачи не смогли спасти пассажиру жизнь.

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