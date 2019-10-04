Летевший самолетом в Москву двухмесячный младенец умер в больнице

Двухмесячный младенец, летевший на борту самолета, следовавшего по маршруту Грозный — Москва, скончался в больнице Волгограда. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, самолет совершил экстренную посадку в Волгограде из-за плохого самочувствия ребенка. Младенца с матерью доставили в местную больницу, где впоследствии он и скончался.

«Двухмесячный ребенок в состоянии клинической смерти был доставлен в больницу, где была установлена биологическая смерть. По предварительным данным следствия, у него было врожденное заболевание, смерть носит некриминальный характер», — заявили в пресс-службе СКР.

Спустя час после экстренной посадки самолет отправился в Москву.

В апреле 2016 года самолет «Боинг 777» авиакомпании Cathay Pacific, следовавший рейсом Лондон — Гонконг, совершил незапланированную посадку в аэропорту Алма-Аты из-за смерти четырехмесячного младенца на борту. Причиной могла стать острая сердечная недостаточность.

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