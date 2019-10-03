Мать пожертвовала десятки литров грудного молока после смерти дочери

Американка, чей ребенок умер через час после появления на свет, пожертвовала больным и недоношенным детям 33 литра грудного молока. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Алексис Маррино (Alexis Marrino) из города Рапид-Сити, штат Южная Дакота, родила дочь в конце июля текущего года. Однако девочка скончалась через час и десять минут после появления на свет из-за анэнцефалии — смертельного внутриутробного порока развития.

Американка узнала о болезни во время беременности, но решила не делать аборт, а родить девочку, чтобы «хотя бы подержать ее на руках».

22-летняя мать и ее муж были убиты горем. Однако женщина решила помочь всем, чем может, другим новорожденным детям в больнице. За семь недель она нацедила большее 33 литров молока. Маррино отметила, что очень гордится результатом.

В июле сообщалось об умирающем шестилетнем мальчике из английского города Линкольн, который пожертвовал свои органы на спасение чужих жизней. Незадолго до смерти ребенок вместе с матерью посмотрел передачу о донорстве.

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