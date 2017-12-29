Органы погибшего под штангой подростка спасли семерых

Органы подростка, который погиб в австралийском городе Брисбен, штат Квинсленд, спасли жизни семи человек. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Органы 15-летнего Бена Шоу трансплантировали троим детям и четверым взрослым. Три ребенка получили его сердечные клапаны. Кроме того, двум пациентам пересадили глаза погибшего подростка.

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27 сентября Шоу занимался в спортзале и уронил на себя штангу массой 98 килограммов. Его извлекли из-под груза спустя 30 минут. Подростка доставили в больницу, но врачи не смогли спасти ему жизнь. Через три дня родители Шоу приняли решение отключить аппарат жизнеобеспечения.

В сентябре сообщалось, что органы, которые пожертвовала умирающая 13-летняя девочка из Великобритании, спасли жизни восьмерым. Причиной смерти был разрыв аневризмы сосуда головного мозга.

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