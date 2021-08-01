В Госдуме предложили гарантировать прожиточный минимум бомжам

Доходов ниже прожиточного минимума не должно быть даже у бомжей. С таким заявлением выступил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, член КПРФ Николай Арефьев, сообщает URA.RU.

По его словам, меры по увеличению доходов граждан должны внедряться комплексно, а не «какими-то вкраплениями». Политик предложил гарантировать минимальную зарплату всем без исключения гражданам, в том числе бездомным. «Тех, кто получает три-пять тысяч рублей, вообще не должно быть», — сказал Арефьев.

Он добавил, что в России до сих пор существует огромный разрыв между богатыми и бедными, и напомнил, что в развитых странах экономическое неравенство гораздо ниже. В качестве примера он привел Норвегию и Швейцарию, где «нет бездомных».

Правительство России установило на 2021 год прожиточный минимум на уровне 11 653 рублей. При этом граждане полагают, что для сведения концов с концами обычной российской семье необходимо по меньшей мере 60,9 тысячи рублей. Самыми требовательными к величине минимального дохода стали молодые семьи с детьми (80,9 тысячи рублей) и семьи с детьми-инвалидами (88,4 тысячи).