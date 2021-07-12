В России тренер назвала девочку «питающимся дерьмом бомжом»

В Московской области тренер по синхронному плаванию назвала десятилетнюю девочку бомжихой, которая питается дерьмом, и постоянно оскорбляла воспитанницу. Об этом рассказала мать ребенка «Комсомольской правде».

По словам мамы девочки, тренер Галина Черкашина во время занятий синхронным плаванием унижала ее дочь при других детях. Кроме того, один раз она ударила ее по голове металлической палочкой, которой отсчитывают ритм.

«Я стала задумываться об уходе из секции после сборов в Анапе, куда они ездили вместе с тренером. Каждый день дочь звонила со слезами и просилась домой. Я ее успокаивала и уговаривала немного потерпеть и не бросать спорт», — рассказала мать ребенка.

Когда женщина приняла решение забрать ребенка из секции, она не смогла этого сделать, потому что у тренера осталась книжка спортсмена и доверенность. На просьбы мамы вернуть документы Галина Черкашина отвечала агрессивно и оскорбляла ее дочь. В ходе переписки она заявила, что мать кормит девочку дерьмом и что ее ребенок одет как бомж.

Как утверждает мать девочки, спустя несколько месяцев документы ей не отдали. После этого она решила написать заявление в полицию.

В ответ на обвинения тренер Черкашина заявила, что она отдавала своей бывшей воспитаннице вещи, из которых выросла ее дочь. По словам тренера, девочка недоедала и на сборах воровала у детей деньги и куклы. Кроме того, ребенок якобы один раз пришел на занятие с синяком на лице. Никаких доказательств своих слов тренер пока не предоставила.

Ранее тренер из Саратовской области заставляла гимнасток делать шпагат на верхней полке поезда и попала на видео. По словам очевидцев, женщина была пьяна. На опубликованных кадрах видно, как, сидя на нижней полке поезда, она руководила спортсменками. Тренер не реагировала на просьбы снять детей с верхней полки и отвечала, что ее воспитанники будут тренироваться с утра до ночи, чтобы восполнить «спортивные пробелы».