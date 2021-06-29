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Заставившего гимнастку делать шпагат в поезде российского тренера сняли на видео

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Тренер из Саратовской области заставляла гимнасток делать шпагат на верхней полке поезда, по словам очевидцев, женщина была пьяна. Видео инцидента публикует Telegram-канал Life Shot.

На снятых кадрах видно, как тренер, сидя на нижней полке поезда, руководит спортсменками. Одна из гимнасток делает шпагат и плачет, пассажиры пытаются заступиться за нее. Женщина не слушает пассажиров и повторяет, что спортсменки будут тренироваться «с утра до ночи», происходящее тренер называет «спортивными проблемами».

На станции пассажиры вызвали полицию и сказали, что напишут коллективное заявление на женщину. Также одна из пассажирок рассказала, что тренер называла своих подопечных «дебилками» и толкала их.

Ранее сообщалось, что в Москве тренер по фигурному катанию бросила ребенка об лед и попала на видео. На появившихся в сети кадрах видно, как женщина подъезжает на коньках к девочке, хватает ее за руку и отшвыривает в сторону. Одна из учениц пожаловалась, что тренер однажды расцарапала ей лицо.

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