Родители рассказали о «зверствах» бросавшего детей об лед российского тренера

Родители юных спортсменов рассказали о методах, которые использовала российский тренер по фигурному катанию Татьяна Шилина в одной из московских спортшкол. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

По словам матери одной из фигуристок, ее дочери на тренировках давали пощечины и бросали ее об лед, после чего девочка несколько минут не могла подняться. «О таких зверствах никто не знал, и детям нельзя было про это рассказывать», — заявила женщина.

Другая родительница заявила, что Шилина угрожала детям расправой в случае, если кто-то узнает о происходящем. Она добавила, что у ее дочери остался шрам на руке после того, как тренер схватила ее и бросила на пол.

Родители фигуристов уже потребовали уволить Шилину, а также обратились с коллективной жалобой в Следственный комитет. Адвокат семей намерен добиваться возбуждения в отношении тренера уголовного дела.

Впервые действия Шилиной оказались в центре внимания 2 марта. Тогда в сети появилось видео, на котором тренер подъезжает на коньках к юной спортсменке, хватает ее за руку и отшвыривает в сторону.