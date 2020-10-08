Российскую школу наказали за урок с «захватом» детей в заложники

Прокуратура Тюменской области оштрафовала школу №2 в Ишиме за имитацию захвата заложников на уроке ОБЖ. Об этом в четверг, 8 октября, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Школу наказали на 50 тысяч рублей, директора оштрафовали на 10 тысяч рублей. За урок на тему захвата заложников сделали замечание заместителю директора по социальным вопросам Ишимского департамента образования, а заместителю директора школы и учителю ОБЖ, проводившему урок, объявили выговор.

Внеурочное занятие, которое прошло 4 сентября, было посвящено Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Во время занятия детей ишимской школы понарошку взяли в заложники. Ученики сидели за партами в защитной позе, с руками на затылке. Мужчина в образе террориста находился за столом учителя. Одному мальчику с больным сердцем стало плохо прямо на занятии. Родственникам пришлось забрать его домой и вызвать скорую.