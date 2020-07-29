Названа опасность оправдания терроризма

Ощущение в обществе приемлемости террора влечет новые преступления террористической направленности. Опасность оправданий терроризма сформулирована в докладе экспертов ВШЭ «Терроризм: недопустимость оправдания. Исторические, этические и правовые аспекты».

«Терроризм — это безусловное зло, и любая позитивная коннотация по отношению к террористам должна быть неприемлема», — говорится в документе.

Эксперты также отмечают, что на сегодняшний день в мире сложился глобальный консенсус, который заключается в неприятии террора и попыток его оправдания.

«Глубинный смысл взгляда на оправдание терроризма как на преступление состоит в том, что такой подход лишает террористов возможности юридически легализовать (или социально оправдать) свои действия под какими бы то ни было благовидными предлогами», — пишут исследователи.

В феврале президент России Владимир Путин заявил, что человечество приблизилось к опасной черте в связи с региональными конфликтами и разрушением системы контроля над вооружениями.