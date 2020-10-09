Российская учительница заклеила ребенку рот скотчем и ударила другого об парту

Учительница из Уфы заклеила рот одного из учеников скотчем, другого ударила головой об парту. Прокуратура начала проверку информации об инциденте, сообщается на сайте регионального ведомства.

О побоях на уроке ранее рассказала мама одного из учеников класса, общественный деятель, руководитель юридического агентства Зелифа Барлыбаева. К ней, как к правозащитнице, обратилась мать пострадавшего мальчика, сообщает «Комсомольская правда».

По свидетельствам женщины, после того, как ее ребенка ударили головой об парту, он не ходит в школу, потому что боится, что учительница снова начнет издеваться над ним.

Зелифа Барлыбаева отмечает, что ее сын Аскар рассказал, как учительница заклеила рот одной из девочек скотчем. «Он также записал на мобильный телефон, как учительница оскорбляет учеников во время урока. Я уже написала заявления в республиканскую прокуратуру и обращение к уполномоченному по правам ребенка», — добавила она. Правозащитница также обратилась с вопросом об избиениях на уроке к директору школы, который намекнул, что увольнять учительницу не собирается.

В социальной сети «Вконтакте», предположительно, появилась запись урока Екатерины С. На ней слышно, как женщина, обращаясь к ученику говорит: «Сидел бы возле перехода, яблоками торговал и зарабатывал себе на хлеб, на оладьи и лепешки. Зачем ты в школу ходишь? Собрал яблоки и продал, копеечку заработал».

Ранее прокуратура Тюменской области оштрафовала школу №2 в Ишиме за имитацию захвата заложников на уроке ОБЖ. Во время занятия детей ишимской школы понарошку взяли в заложники. Ученики сидели за партами в защитной позе, с руками на затылке.