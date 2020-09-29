Учительница пришла на урок к второклассникам с топором

Учительница в сахалинском городе Оха пришла на урок литературного чтения к второклассникам с топором. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство образования региона.

Согласно информации властей, женщина принесла в класс инструмент в качестве наглядного пособия. Прокуратура уже начала проверку по данному факту.

Отмечается, что мать одного из учеников опубликовала обращение в СМИ о том, что ее сын боится ходить в школу из-за учительницы, которая использует на уроках топор. Она отметила, что педагог достала из пакета топор после того, как мальчик сделал ошибку в ударении.

Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии первоклассник, которого учительница случайно заперла в классе, выпрыгнул из окна второго этажа и покалечился, сломав тазобедренный сустав. У мальчика заканчивался учебный день, последним уроком была физкультура. Учительница сказала детям переодеваться, начала их торопить, и ребенок испугался. Он спрятался за парту, а учительница собрала остальных детей, не пересчитала их и вышла из кабинета, заперев дверь.