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В Австралии открыли приют для мужчин-жертв домашнего насилия

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Фото: Adrian Swancar / Unsplash

В Австралии в штате Квинсленд открыли приют для мужчин, пострадавших от домашнего насилия, пишет издание LAD Bible.

Общественная организация Sheltered By Grace, помогающая бездомным, объявила, что поддержит всех мужчин старше 25 лет, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Приют предоставляет постояльцам временное убежище, чтобы помочь им избежать жестоких отношений и вернуться к нормальной жизни.

В программу помощи входят еженедельные групповые обсуждения и участие в церковных службах. Многие из тех, кто представляет интересы жертв домашнего насилия, утверждают, что это первая подобная организация в стране.

В июне в Москве Перовский районный суд оштрафовал главу центра помощи жертвам домашнего насилия «Насилию.нет» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Анну Ривину на 150 тысяч рублей. Ривину признали виновной по части 1 статьи 19.34 КоАП («Осуществление деятельности некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, не включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента»).

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