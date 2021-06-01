Главу центра помощи жертвам домашнего насилия оштрафовали на 150 тысяч рублей

Перовский районный суд Москвы оштрафовал главу центра помощи жертвам домашнего насилия «Насилию.нет» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Анну Ривину на 150 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщил адвокат правозащитной группы Агора Кирилл Коротеев.

По словам Коротеева, Ривину признали виновной по части 1 статьи 19.34 КоАП («Осуществление деятельности некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, не включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента»).

Он добавил, что защита намерена обжаловать решение суда.

В конце декабря 2020 года стало известно, что «Насилию.нет» признали иноагентом, это произошло после масштабной проверки по анонимному заявлению. Как объяснили в Минюсте, проверку организовали в связи с тем, что «Насилию.нет» не подало заявление о включении в реестр иноагентов.

В феврале Минюст пригрозил кризисному центру закрытием, так как у министерства возникли претензии к его уставу. В апреле «Насилию.нет» оштрафовали на 300 тысяч рублей.