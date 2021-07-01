Турция окончательно вышла из конвенции по защите женщин от насилия

Турция официально вышла из Стамбульской конвенции по защите женщин от насилия: апелляцию против этого решения суд рассмотрел в пользу правительства страны, передает агентство Reuters.

По данным агентства, тысячи людей в стране протестуют против такого решения властей. Консерваторы в правительстве Турции считают, что подписанное в 2011 году международное соглашение угрожает семейным ценностям.

«Мы продолжим бороться. Этот шаг государства — выстрел в собственную ногу», — заявила Джанан Гуллу, глава Федерации женских ассоциаций Турции. По ее словам, женщины и другие уязвимые группы населения стали реже получать помощь в критических ситуациях с тех пор, как власти страны ранее объявили о выходе из конвенции.

Международное сообщество в лице представителей ЕС и США раскритиковало это решение правительства Реджепа Тайипа Эрдогана. Многие сторонники конвенции считают, что ее действие в Турции стоило бы, напротив, усилить — соблюдать ее условия строже, чем это делается сейчас.

Эрдоган объявил о выходе из конвенции в марте текущего года. По словам представителей турецкого государства, первоначальная цель конвенции по защите прав женщин «была захвачена группой лиц, пытающихся нормализовать гомосексуализм. Это несовместимо с социальными и семейными ценностями Турции».

Конвенция о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием принята в 2011 году. Документ определяет как уголовные преступления психологическое, физическое и сексуальное насилие, принудительные аборт, брак и стерилизацию. Его подписали 47 государств, однако ратифицировали только 33.