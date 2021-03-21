Евросоюз призвал Турцию отказаться от выхода из конвенции по защите женщин

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам Жозеп Боррель призвал Турцию отказаться от своего решения о выходе из Стамбульской конвенции Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин. Сообщение об этом появилось на сайте Службы внешних связей ЕС.

По его словам, действия Стамбула вызвали «глубокое сожаление и непонимание» в Брюсселе. Дипломат выразил надежду, что Стамбул в будущем пересмотрит свое решение. Саму конвенцию он назвал «фундаментальным элементом прав человека, мира, безопасности и равенства в XXI веке» и подчеркнул, что она призвана защитить неприкосновенность женщин от посягательств извне.

Турция отозвала свою подпись под соответствующим документом 20 марта, при этом власти страны пообещали вести борьбу за права женщин в соответствии со «своими традиционными ценностями».

Конвенция о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием принята в 2011 году. Она стала первым европейским соглашением по борьбе с домашним насилием. Документ определяет как уголовные преступления психологическое, физическое и сексуальное насилие, принудительные аборт, брак и стерилизацию. Его ратифицировали 33 государства. России в их числе нет.

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