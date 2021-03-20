Россиянка приехала к мужчине в Турцию и сбежала через два дня избиений

Российские дипломаты помогли россиянке обратиться в полицию после двух дней избиений турком в стамбульском отеле, сообщил ТАСС представитель Генконсульства России в Турции.

«Наш сотрудник сразу же отправился в больницу, как только мы получили информацию об инциденте. Он посетил российскую гражданку неоднократно», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что нападавший задержан. В субботу, 20 марта, женщина должна вылететь на родину.

Ранее турецкая газета «Сабах» писала, что 47-летняя гражданка России познакомилась в соцсетях с 40-летним жителем Стамбула и 13 марта прилетела к нему на встречу. Они поселились в отеле, но вскоре между ними возникли разногласия. В первый же день вечером мужчина напился и начал бить подругу, угрожая убить и изуродовать ей лицо. На следующий день избиения продолжались несколько часов. Когда турок пошел за продуктами, женщине удалось сбежать и сообщить о случившемся на стойке регистрации. Сотрудники гостиницы вызвали полицейских, пострадавшую доставили в больницу и зафиксировали побои. В полиции нападавший заявил, что россиянка хотела рассказать его жене об их связи.