Россиянка рассказала о «шокирующих» привычках жителей Турции

Россиянка рассказала о странных привычках жителей Турции, которые могут шокировать приезжающих в страну соотечественников. Об этом она написала в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Автор уточнила, что о шокирующих особенностях иностранного менталитета ей рассказала ее соседка, которая вышла замуж за турка.

Например, в Турции принято целовать руки старшему поколению при знакомстве в знак уважения. «Это просто приветствие, просто выражения своего отношения к тем, кто старше и мудрее», — отметила россиянка.

Кроме того, продуктовые магазины в стране могут дать своим покупателям еду в долг. Так, россиянка набирает продукты в течение недели, а расплачивается за них на выходных.

«Хозяин этого магазина знает всех, кто живет в его районе, порой многие обращаются к нему за помощью, оставляют ключи, домашних животных», — поделилась девушка.

Кроме того, россиянку шокировал свадебный обычай писать имена незамужних подруг на подошве обуви невесты. Не меньше удивила и привычка турков разуваться перед входом в дом. Однако, как заметила автор, данная особенность не прижилась в России.

«Мама Ольги (соседки автора — прим. «Ленты.ру») как-то выперла на лестничную площадку всю свою обувь. Разложила все так красиво и вроде бы удобно. На днях смотрю — нет уже этажерки», — рассказала девушка.

Ранее в марте впервые побывавший в России житель Турции рассказал о своих главных удивлениях. Так, мужчину удивила крайне холодная погода, гостеприимство россиян и любовь россиян к чтению.