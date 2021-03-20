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Турция вышла из Стамбульской конвенции по защите женщин

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Фото: Globallookpress.com

Турция заявила о выходе из Стамбульской конвенции Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин. Указ президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана опубликован в официальной правительственной газете Rеsmi Gazete.

При этом вице-президент Фуат Октай пообещал, что власти страны продолжат борьбу по защите прав женщин. «Наша искренняя борьба за то, чтобы довести положение турецкой женщины в обществе до уровня, которого она достойна, будет продолжена при сохранении наших традиционных ценностей», — написал он в своем Twitter.

Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием была принята в 2011 году. Она стала первым европейским соглашением по борьбе с домашним насилием. Турция ратифицировала этот документ первой, за ней последовали еще 33 страны, России в их числе нет. Конвенция квалифицирует как уголовные преступления психологическое, физическое и сексуальное насилие, принудительные аборт, брак и стерилизацию, а также сексуальные домогательства.

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