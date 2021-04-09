На Украине собрались бороться с домашним насилием

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова объявила борьбу с домашним насилием приоритетом работы ведомства на 2021 год. Сообщение об этом появилось на официальном сайте ее офиса.

По ее словам, за прошедший год в стране домашнее насилие происходило в каждой третьей украинской семье, а от одного до трех миллионов детей становились его жертвами и свидетелями. Резкий рост таких случаев прокурор связала с изоляцией граждан во время локдауна, при этом многие пострадавшие не собираются писать заявления в правоохранительные органы и в настоящее время.

«За прошлый год количество обращений по поводу насилия выросло более чем наполовину. Из них 86 процентов поступили от женщин, 12 процентов от мужчин и 2 процента — от детей», — сказала Венедиктова.

Она добавила, что для профилактики подобных инцидентов государством была разработана специальная социальная программа, горячая линия психологической помощи, а также девять шелтеров — приютов для пострадавших от насилия. «Тем, кто нуждается в защите, — это очень важно», — заключила прокурор.

Ранее украинский журналист Остап Дроздов призвал власти усилить наказание за неуважение к родному языку среди детей. Он посчитал, что несовершеннолетние должны привлекаться к ответственности за свои высказывания, так как сейчас любая «малолетка может обматерить язык, унизить, и ничего не будет».