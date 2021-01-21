ЕСПЧ рассказал Украине о нарушениях прав человека во время Майдана в 2014 году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ суда.

Во время антиправительственных акций в стране нарушались сразу несколько статей Европейской конвенции по правам человека. В том числе, власти нарушили запрет пыток, право на свободу и безопасность, свободу собраний и ассоциаций, право на жизнь, право на уважение частной и семейной жизни.

«Все заявители сталкивались с полицией или негосударственными агентами под контролем полиции. Суд также установил, что власти сознательно применили жестокое обращение, и что государство несет ответственность за убийство одного протестующего», — говорится в заявлении. ЕСПЧ посчитал, что власти Украины хотели сорвать изначально мирные протесты, и для этого применяли насилие и незаконно задерживали людей.

В конце 2013-го и начале 2014 года по Украине прокатились антиправительственные акции, получившие название Майдан (Евромайдан), поскольку самая крупная акция проводилась на площади Независимости (майдане Незалежности) в Киеве. Итогом стала смена власти в стране, в результате вооруженного противостояния протестующих с силовиками погибли 106 человек. Экс-президент Украины Виктор Янукович и несколько бывших министров покинули территорию страны.

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