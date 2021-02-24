Бывший СССР
 
Последние новости
В Telegram появилась новая функция
Рогатый мужчина раздвоил язык и закрасил глазные яблоки ради сходства с драконом
Врач назвал способ улучшить зрение за три минуты в день
Сотни россиян застряли на трассе из-за метели в Челябинской области
Раскрыто влияние температуры на заражение коронавирусом
Хиллари Клинтон напишет книгу о мировом заговоре
56-летняя женщина рассказала о лучшем сексе в жизни с мужчиной на 20 лет моложе
Звезда реалити-шоу рассказала про сцены секса на площадке
В США родился щенок с шестью лапами
Новости партнеров
Прослушать новость

На Украине призвали наказывать детей за неуважение к родному языку

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: РИА Новости

Украинский журналист Остап Дроздов призвал власти усилить наказание за неуважение к родному языку среди жителей страны, особенно среди детей. Об этом сообщает РИА Новости.

В эфире «4 канала» Дроздов обратил внимание на то, что должностные лица, работники государственных учреждений и представители других категорий населения не могут публично «презирать украинский язык», в то время как «какая-то малолетка может обматерить язык, унизить и ничего не будет».

Журналист считает необходимым внести изменения в закон о языковой политике, предусматривающие наказание за публичное неуважение украинского языка.

Ранее 15-летняя школьница из Киева попала в базу данных «Миротворца» за критику украинского языка в видеохостинге TikTok. На видеозаписи она рассказала, что не любит украинский язык и поэтому отказывается на нем говорить. По словам подростка, в Киеве большая часть людей говорит на русском языке. Она призвала пользователей не критиковать ее позицию и заявила, что отказывается говорить с теми, кто говорит на украинском.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Украинский школьник устроил скандал из-за русского языка на уроке патриотизма
Украинку уволили с почты за разговоры на русском языке
На Украине тренер получил желтую карточку из-за русского языка
На Украине разразился скандал с «быдлом» из-за русского языка
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0729 декабря 2020

Хронический протест

Белорусская оппозиция почти полгода выходит на улицы. Как изменилась страна за это время?
12:3820 февраля

В Нагорном Карабахе приостановили поиски погибших

12:0720 февраля

Украинский депутат предрек Зеленскому тюрьму

11:1420 февраля

Зеленский почтил память участников Евромайдана

Бывший СССР00:0225 декабря 2020

«Они считают, что Москва предала их»

Как война за Карабах изменила отношения Армении и России
10:5120 февраля

Власти Украины пообещали с помощью санкций вернуть украденное у народа

09:3120 февраля

Киев объяснил санкции против Медведчука стремлением к независимости от России

01:4420 февраля

Кравчук предрек России поражение в новой гонке вооружений

Бывший СССР00:0117 декабря 2020

«Это болезненно для России»

Байден избран президентом США. Какой будет его политика на постсоветском пространстве?
23:4519 февраля

На Украине объяснили санкции против Медведчука

21:4919 февраля

На Украине санкции против Медведчука назвали «актом политических репрессий»

20:4419 февраля

Зеленский назвал срок запуска украинского спутника

Россия
«Я помню, как мы расходимся с Димой и он плачет»
Они искали друг друга по всей России: истории братьев и сестер, которых разлучили в раннем детстве
«Мощь страны напрямую связана с численностью населения»
Из-за коронавируса в мире растет смертность и бездетность. Ждет ли Россию новая демографическая яма?
«Если не начнем лечение, опухоль убьет нашего сына»
Лешу спасет только протонная терапия. Ему нужна ваша помощь
«Увидел, что племянница курит, и убил»
Насилие, принуждение к абортам и убийства чести: как Кавказ стал одним из опаснейших мест для женщин
Все материалы
Мир
В США оценили шансы на выдвижение Трампа на пост президента в 2024 году
США и Канада объединились для противостояния Китаю
Минздрав Греции выявил случаи осложнений после вакцины от коронавируса
США заявили о готовности без колебаний принять меры против «Северного потока-2»
Танцы, фетиш и «белые лошадки»
Как лихие 90-е испортили имидж русских девушек в Южной Корее
Все материалы
Бывший СССР
Так не победим
Белорусская оппозиция представила план борьбы с Лукашенко. Почему он обречен на неудачу?
Хорошо посидели
Лукашенко выпал шанс преодолеть кризис в Белоруссии. Почему президент им не воспользовался?
«Должны быть нормальные, человеческие отношения»
Главный переговорщик Украины по Донбассу — о прекращении конфликта, отношениях с Россией и Крыме
«Народ просто задолбался»
Латвия не справляется с коронавирусом и недовольными гражданами. Почему она винит в этом Россию?
Все материалы
Экономика
Биткоин оказался для Tesla выгоднее продажи машин
Илон МаскМаск Всемогущий
Илон Маск приносит миллиарды долларов чужим компаниям. Для этого ему достаточно всего пары слов
Техас накрыл продовольственный кризис из-за сильнейших морозов
Быть ли инновационному мосту?
Эксперты настаивают на строительстве первого алюминиевого моста в России
Названа причина задержания главы ТГК-2
Нестандартный заклад
МСП Банк выдает кредиты под залог интеллектуальной собственности
Британцам заплатят за отказ от машин на бензине
Все материалы
Силовые структуры
Материалы об оскорблениях Навальным прокурора, судьи и ветерана направили в СКР
Алексей НавальныйНавального оштрафовали на 850 тысяч рублей за клевету на ветерана
Решение об отмене его условного срока оставили в силе. Он проведет в колонии 2,5 года
Суд вынес приговор Навальному по делу о клевете на ветерана
«Говорили, что его пропустили в мясорубку»
В 1989 году в Москве пропал знаменитый галерист. Его не нашли даже КГБ и сыщики из Лондона и Парижа
Навального признали виновным по делу о клевете на ветерана
«Пьем за то, чтоб не осталось тюрем»
Легендарной «Бутырке» исполнилось 250 лет. В чем секрет долгой и страшной истории тюрьмы?
Навальный рассказал про засолку огурцов и приготовление мороженого в СИЗО
Все материалы
Наука и техника
Зло из телевизора
Куда сбежать от уродующих душу телепередач: обзор Little Nightmares 2
Страшнее коронавируса
Откуда взялись смертельно опасные бактерии и можно ли от них спастись
Все материалы
Спорт
«Он сжал зубы и пошел биться»
Как смерть 23-летнего боксера после чемпионского боя навсегда изменила правила поединков
Соседские разборки
Дерби «Ливерпуля» с «Эвертоном» и испытание «Арсеналом» для «Сити» — главные интриги тура АПЛ
Юрий ВласовЖелезный человек
Как советский штангист Власов стал олимпийским чемпионом, кумиром Шварценеггера и соперником Ельцина
Эшли Вагнер«Я марсианка в мире фигурного катания»
Бунтарство, обнаженные фото и толпы фанатов. Как американка стала самой скандальной фигуристкой века
Все материалы
Культура
Жерару Депардье предъявили обвинение в изнасиловании
Боевая единица
Звезда «Мандалорца» сравнила демократов с нацистами и была уволена. Это прославило ее на весь мир
Дрю Бэрримор в 13 лет отправили в психиатрическую больницу
Девушка ночью гуляет одна
Самый скандальный фильм 2000-х «Необратимость» обратили вспять. Что из этого вышло?
Рэпер Jay-Z продал половину своего бренда шампанского компании Moët Hennessy
«Они дарили ощущение нормальной жизни»
История красной помады: почему яркие губы любили королевы, проститутки и ненавидел Гитлер
Раскрыто малоизвестное увлечение Андрея Мягкова
Все материалы
Интернет и СМИ
Доктор Мясников внес ясность в распространение птичьего гриппа
«Нет, не тресну!»
38-летняя россиянка объедается и выпивает на камеру. Как это принесло ей всенародную любовь?
Россиянин за день создал версию соцсети Clubhouse для Android
«Мы заставим их почувствовать, что мы важны»
Пользователи соцсетей объединились, чтобы разорить миллионеров. Почему они призывают «есть богатых»?
Жириновский высказался о поцелуе российского журналиста с крысой из унитаза
«Я освободил невротиков»
Умер «король порно» Ларри Флинт. Как мальчик из бедной семьи построил на эротике целую империю?
Телеведущий Шепелев назвал дебилами авторов сообщений о его увольнении с ТНТ
Все материалы
Ценности
Обладатель густой бороды сбрил ее на камеру и прославился сходством с богом
«Крайне неустойчив и падок до женщин»
Дружба с Брежневым, устрицы в Париже и череда романов: как Черненко провел год во главе СССР
Личные официанты Трампа раскрыли его пристрастия в еде на посту президента
«Она тратила деньги так, будто пыталась от них избавиться»
Как русская аферистка обманывала богатых американцев и вела роскошную жизнь в тюрьме
Женщины раскритиковали способ россиянина сэкономить на своей обуви ради любимой
«Прожигают жизнь — и им хорошо»
Как живут наследники самых богатых людей России
Ким Кардашьян отметила развод с мужем видео в нижнем белье
Все материалы
Путешествия
Поехавшая на Занзибар россиянка рассказала о реальных ценах на курорте
«Было обидно до слез»
Стриптиз, массаж, Турция: как зарабатывают стюардессы, которые потеряли работу из-за пандемии
Пара поженилась в полете на высоте 12 тысяч метров и поразила 150 попутчиков
«Нас там никто не ждал»
Гордые горцы, дома-монстры и страшный туман. Что таит от туристов Северный Кавказ?
Россия возобновит чартерные рейсы в Египет
«Их бог любит выпить, покурить и женщин»
Нищета, наркотики и колдуны: что увидел россиянин, пожив среди индейцев
Стало известно о надвигающемся на Сочи ажиотажном наплыве отдыхающих
Все материалы
Из жизни
Насекомые забрались в сундук и съели полмиллиона рублей
Сервал дал отпор самому быстрому животному в мире и попал на видео
Молодо выглядящая 43-летняя учительница назвала секреты неувядающей красоты
Медведь спрятался под сиденьем в туалете и укусил женщину за ягодицу
Все материалы
Aurus Senat подорожал на четыре миллиона рублей
Новый Mercedes C-Class: главное, что нужно знать
Гибридные двигатели, полноуправляемое шасси и салон, как у S-Класса
Консультанта Volvo и Scania обвинили в шпионаже в пользу России
Ferrari SF90 Stradale: быстрее некуда?
Видео: самая дорогая Ferrari — мотор 1000 сил и цена 40 млн рублей!
Новый Mercedes-Benz C-Класса приедет в Россию без дизеля
Английский пациент: Range Rover SV Autobiography
Видео: самый дорогой Range Rover в России — почему он стоит 16 млн рублей?
Трековый суперкар от создателя McLaren F1 назвали в честь Ники Лауды
Все материалы
Дом
«Моя жизнь радикально преобразилась за месяц»
История россиянина, решившего обменять скрепку на квартиру
Не сразу строилась
Ее внешний вид определял лично Сталин: как появилась главная гостиница Москвы
Лавочка закрывается
В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья?
Едим дома
Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы