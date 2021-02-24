На Украине призвали наказывать детей за неуважение к родному языку

Украинский журналист Остап Дроздов призвал власти усилить наказание за неуважение к родному языку среди жителей страны, особенно среди детей. Об этом сообщает РИА Новости.

В эфире «4 канала» Дроздов обратил внимание на то, что должностные лица, работники государственных учреждений и представители других категорий населения не могут публично «презирать украинский язык», в то время как «какая-то малолетка может обматерить язык, унизить и ничего не будет».

Журналист считает необходимым внести изменения в закон о языковой политике, предусматривающие наказание за публичное неуважение украинского языка.

Ранее 15-летняя школьница из Киева попала в базу данных «Миротворца» за критику украинского языка в видеохостинге TikTok. На видеозаписи она рассказала, что не любит украинский язык и поэтому отказывается на нем говорить. По словам подростка, в Киеве большая часть людей говорит на русском языке. Она призвала пользователей не критиковать ее позицию и заявила, что отказывается говорить с теми, кто говорит на украинском.