Миллионы американцев оказались под угрозой выселения

Верховный суд США отменил мораторий на выселения, введенный администрацией президента Джо Байдена во время пандемии. Решение положило конец защите миллионов американцев, которые не выплачивали арендную плату во время коронакризиса. Теперь они оказались под угрозой остаться на улице, пишет Bloomberg.

В августе Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) ввели мораторий, временно приостанавливающий выселения в округах с высоким уровнем заболеваемости. Так ведомство отреагировало на неожиданные изменения в развитии пандемии, вызванные появлением «дельта»-штамма коронавируса. CDC заявило, что массовые выселения могут поспособствовать скорости распространения нового варианта инфекции.

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Однако 26 августа Верховный суд США постановил, что Центры по контролю и профилактике заболеваний не обладают полномочиями вводить мораторий в соответствии с федеральным законом, на который ссылается ведомство в документе. Свое решение суд мотивировал и тем, что арендодателям уже причинен «непоправимый ущерб».

CDC находится в составе Министерства здравоохранения и социальных служб США, и в документе опирались на положение, которое уполномочивает министра здравоохранения «принимать и обеспечивать соблюдение тех правил, которые, по его мнению, необходимы для предотвращения появления, передачи или распространения инфекционных заболеваний». Суд оставил без изменений предыдущий мораторий CDC, действие которого закончилось в июне, но судья Бретт Кавано тогда сказал, что для его продления потребуется разрешение Конгресса. Конгресс не предпринял никаких действий относительно этого документа. «Другое дело, если бы Конгресс прямо санкционировал действия CDC. Но этого не произошло», — заявил Верховный суд. «Есть сомнения, что этот статут [федеральный закон] наделяет CDC такими широкими полномочиями, о которых он заявляет.».

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация президента разочарована этим решением, так как мораторий CDC на выселение означал спасение жизней миллионов американцев. «В результате этого постановления семьи столкнутся с болезненными последствиями выселения, и по всей стране повысится риск заражения COVID-19», — заявила спикер.

Либеральные представители Верхового суда Стивен Брейер, Елена Каган и Соня Сотомайор выразили несогласие с этим постановлением. Они заявили, что перед тем, как вынести решения, судьи не провели всестороннего анализа материалов дела и не учли всех возможных аргументов «за» и «против». «Общественные интересы всецело находятся на стороне решения CDC сейчас, когда более 90 процентов округов имеют высокие показатели заболеваемости», — написал Брейер для группы.

Министерство финансов недавно заявило, что в июле было выделено только 1,7 миллиарда долларов на помощь гражданам в выплате арендной платы, в результате чего общая сумма субсидий на данный момент составила 5,1 миллиарда долларов. Предыдущий мораторий на выселения по причине неуплаты аренды был введен в конце марта 2020 года и действовал до конца июня этого года. По истечении срока действия этой меры 20 генеральных прокуроров из различных штатов призвали Верховный суд сохранить мораторий на аренду, опасаясь беспрецедентной волны массовых выселений.