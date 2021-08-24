Назван город США с самой дорогой арендой жилья

Назван лидер среди американских городов по стоимости аренды жилья с одной спальней. Обновленный рейтинг составил сервис Zumper.

В Нью-Йорке средняя арендная плата за такую квартиру составила 2,81 тысячи долларов (более 207 тысяч рублей). Дорогой назвали и аренду в Сан-Франциско — 2,8 тысячи долларов (206 тысяч рублей). Ниже расположились Бостон (2,3 тысячи долларов), Сан-Хосе (2,2 тысячи долларов), Вашингтон (2,16 тысячи долларов) и Лос-Анджелес (чуть больше двух тысяч долларов). Ровно две тысячи долларов придется отдать за аренду в Окленде и Сан-Диего. Чуть меньше съемное жилье обойдется в Майами и Санта-Ане — по 1,8 тысячи долларов в каждом.

Агентство отслеживает данные с 2014 года. Традиционно первую строчку рейтинга занимал Сан-Франциско, однако в 2021-м он уступил лидирующую позицию Нью-Йорку. По данным аналитиков, рынок аренды обоих городов сильно пострадал во время пандемии COVID-19. К январю средняя плата за аренду в Сан-Франциско упала на 23,4 процента, а в Нью-Йорке — на 17,5 процента. Однако вскоре показатель последнего вернулся на допандемийный уровень, чего не произошло в Сан-Франциско.

Почти год назад один из районов Нью-Йорка Манхэттен столкнулся с падением спроса на аренду из-за коронавируса. Там насчитали 15 тысяч пустующих квартир. По словам экспертов, зафиксированное падение рынка недвижимости стало крупнейшим за последние 14 лет.