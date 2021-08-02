Российская актриса рассказала о «подавляющем впечатлении» от Нью-Йорка

Российская актриса Ольга Кабо поделилась мнением об атмосфере Нью-Йорка. Город произвел на нее «подавляющее впечатление», рассказала артистка в интервью изданию «Москвич Mag».

Актрису попросили сравнить Москву с некоторыми мировыми столицами. По словам Кабо, российскую столицу можно описать как большую, грандиозную и необъятную. В Нью-Йорке актриса чувствовала себя некомфортно из-за высотных зданий.

«Мне было страшно там ходить, постоянно казалось, что на меня сверху обязательно что-то обрушится. Я прямо съеживалась под небоскребами. В Москве такого не происходит. У нас здесь все гармоничнее», — пояснила Кабо.

Ранее немецкий автор Бернхард Шульц сравнил темпы развития Москвы и Берлина, отметив, что российская столица меняется активнее немецкой. Он обратил внимание, что мэр Москвы Сергей Собянин проводит целенаправленную политику по улучшению городских пространств.