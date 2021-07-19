Немец сравнил Москву с Берлином и пришел в восторг

Немецкий автор Шульц сравнил Москву и Берлин и пришел в восторг от российской столицы

Немецкий автор Бернхард Шульц в статье для газеты Tagesspiegel сравнил темпы развития Москвы и Берлина и пришел в восторг от российской столицы. Содержание материала приводит «ИноСМИ».

По мнению обозревателя, российская столица меняется быстрее и лучше немецкой. Например, он рассказал о впечатлениях от пароходной прогулки по Москве-реке. «Берлин оказался где-то в хвосте, и несмотря на весь наш местный берлинский патриотизм отрицать это трудно. А то, что Москва в этом отношении находится в лидерах», — написал он.

Также немец обратил внимание, что мэр Москвы Сергей Собянин после вступления в должность начал проводить целенаправленную политику создания городских пространств и модернизацию улиц путем расширения тротуаров, высаживания деревьев, устройства велосипедных полос.

Другим достижением столицы России он назвал создание Московского центрального кольца (МЦК). «По сравнению с этим Берлин кажется городом, враждебно настроенным по отношению к модернизации», — написал Шульц, посоветовав берлинским политикам отправиться в командировку в Москву.

Автор публикации высоко оценил создание новых станций московского метро, офисов для создания рабочих мест вне центра города, автомобильных дорог и парков. Он заключил, что все это олицетворяет стремительные изменения, которые произошли в Москве за последние годы.

Ранее россиян восхитили фото российской природы на странице замглавы Совета безопасности России Дмитрия Медведева. В комментариях поинтересовались, где Медведев проводит время, а также какую камеру для фото он использует.