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Россиян восхитили фото природы на странице Медведева

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Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
Фото: Юлия Зырянова / РИА Новости
Россиян восхитили фото природы замглавы Совета безопасности России Дмитрия Медведева

Россиян восхитили фото российской природы на странице замглавы Совета безопасности России Дмитрия Медведева в Instagram.

На снимках с хештегом «лето2021» Медведев запечатлел берег реки, кувшинки, а также стаю птиц на камне и градусник, на котором температура воздуха близка к 50 градусам.

В комментариях поинтересовались, где Медведев проводит время, а также какую камеру для фото он использует. Кроме того, россияне восхитились снимками. «Птицы на камне — шикарный кадр», «Красотааа», «Волшебно», «Неужели Россия?», «Что за место? Очень красиво», «Такой природе и фильтры не нужны», «Широка страна моя родная», «Дмитрий Анатольевич, шикарная российская природа», — отметили пользователи.

В феврале Медведев объяснил серию фотографий с фонарями, появившуюся в его Instagram-аккаунте. Чиновник опроверг предположение насчет того, что фото появилось накануне акции сторонников учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексея Навального. «Ошиблись, это в поддержку настоящей русской зимы, борьбы с изменением климата и Греты», — ответил Медведев.

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