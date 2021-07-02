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В Кремле оценили запрет на выступления синхронисток в купальниках с медведем

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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Кремле оценили запрет Международного олимпийского комитета (МОК) на выступление российских синхронисток в купальниках с изображением медведя на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул №3».

«Давайте посмотрим на этот вопрос с другой стороны: в МОК официально признали медведя символом России», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что это признание не является плохим.

О запрете ранее, 1 июля, рассказала пятикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина. Спортсменка заявила, что команда была ко всему готова, а технические элементы остаются такими же сложными и интересными.

Из-за санкций WADA российским спортсменам запрещено выступать под национальным флагом. На Олимпиаде в Токио не будет использоваться и гимн России.

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