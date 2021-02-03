Часть имущества российской актрисы отдадут за долги ее бывшего мужа

Российская актриса Ольга Кабо во время бракоразводного процесса со своим мужем, предпринимателем Николаем Разгуляевым просила признать общим приобретенное в браке имущество. Однако суд постановил отдать его за долги Разгуляева. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

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По данным издания, супруги делили автомобиль Разгуляева, его гараж площадью 23,2 квадратных метра и несколько тысяч акций. Адвокат Кабо рассказал, что Разгуляев владел пятью квартирами в строящемся жилом комплексе, и потребовал включить эти объекты в список. Актриса считала все нажитое общим имуществом и попросила отдать ей часть. Однако суд вынес решение, по которому имущество ушло на погашение долгов, несмотря на то, что предприниматель приобретал его в браке.

В результате раздела суд оставил Кабо только трехкомнатную квартиру. Оказалось, что она приобрела ее, когда между ней и Разгуляевым испортились отношения. Тогда актриса взяла квартиру в ипотеку и больше года выплачивала кредит. Во время разбирательств предприниматель заявил, что не претендует на квартиру бывшей жены.

Решение суда изданию прокомментировала близкая подруга Кабо. Она пожаловалась на сложившуюся ситуацию и назвала постановление нечестным: «Разгуляев не рассказывал ей о долгах, и почему они должны покрываться за счет их совместно купленного имущества? Она думала, что разбогатела с успешным мужем, а получилось наоборот».

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