Бывшая жена Джигарханяна рассказала о проданных квартирах актера

Бывшая супруга советского и российского актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала о квартирах артиста, продажей которых занимались его знакомые. Оказалось, что Джигарханян также владел недвижимостью в Ереване, которую ему подарил бывший президент Армении Роберт Кочарян. Цымбалюк-Романовская поделилась историей в интервью с ведущей YouTube-шоу «Алена, блин!» Аленой Жигаловой.

По словам Цымбалюк-Романовской, при жизни Джигарханян точно не помнил, какие объекты находились в его собственности, и как они были проданы. По словам женщины, они узнали о сделках случайно после того, как вторая жена актера Татьяна Власова во время бракоразводного процесса подала документы на раздел имущества. Оказалось, что на Джигарханяне было зарегистрировано несколько объектов. Вскоре Цымбалюк-Романовская узнала от друга актера, что владения были давно распроданы.

Бывшая жена пояснила, что Джигарханян, не желая пользоваться некоторыми объектами, оформлял на своих знакомых доверенность. В итоге обладатели документов могли распоряжаться его имуществом. Подобным образом была продана и квартира в Ереване. Однако, как рассказала Цымбалюк-Романовская, актер не знал условий сделки. Она также подчеркнула, что не имела отношения к продаже недвижимости.

В декабре 2020 года в ответ на замечание журналистов о покупке недвижимости на деньги бывшего супруга Цымбалюк-Романовская рассказала, что на протяжении восьми лет проживала с ним в запущенной квартире в центре Москвы. Тогда женщина сравнила жилье с сараем и отметила, что до того момента никогда не жила в подобных условиях.

Джигарханян умер в возрасте 85 лет утром 14 ноября 2020 года. Причиной смерти артиста стал отказ почек. Его похоронили на Ваганьковском кладбище 17 ноября.

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