Малахов предложил миллион рублей бывшей жене Джигарханяна за появление у гроба

Бывшая жена скончавшегося российского актера Армена Джигарханяна, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала, что ведущий «России 1» Андрей Малахов предложил ей один миллион рублей за появление на похоронах артиста. Об этом она сообщила изданию «Дни.ру».

«Хочу сообщить всем, что мне эта программа предлагала миллионный гонорар за приход на прощание, за появление у гроба, но я отказалась. Поскольку понимала, что меня хотят публично унизить на камеру», — заявила Цымбалюк-Романовская в разговоре с журналистами.

Пианистка добавила, что ее вряд ли пустили бы попрощаться с бывшим мужем у гроба. Женщина уверена, что на месте ее бы схватила охрана, находившаяся в «повышенной готовности».

В передаче «Прямой эфир» Малахов раскритиковал Цымбалюк-Романовскую, которая, по его словам, «даже венок не передаст на похороны». «Очевидно, невозможность сенсации так взбесила ведущего, что он так и не смог успокоиться, хотя прошло уже 40 дней со смерти артиста», — ответила на это бывшая жена Джигарханяна.

Цымбалюк-Романовская была третьей женой Джигарханяна, пара состояла в браке с февраля 2016 по ноябрь 2017 года. После развода артист женился в четвертый раз на Татьяне Власовой.