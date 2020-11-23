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Определена судьба квартиры Джигарханяна в центре Москвы

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Армен Джигарханян
Армен Джигарханян
Фото: Андрей Александров / РИА Новости

Трехкомнатная квартира в Староконюшенном переулке (район Арбат, Центральный округ Москвы), некогда выделенная столичным правительством советскому и российскому артисту Армену Джигарханяну, может стать музеем. Судьбу объекта недвижимости определят бизнесмен Юрий Растегин и вторая супруга актера Татьяна Власова, пишет «Комсомольская правда».

Растегин четыре года назад приобрел у Джигарханяна половину элитой квартиры, но впоследствии разрешил актеру занимать жилплощадь на правах бессрочной и безвозмездной аренды. В это жилье Джигарханян вернулся после развода со своей третьей женой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Половиной объекта недвижимости владеет Татьяна Власова.

Бизнесмен сообщил изданию, что планирует организовать в квартире музей Джигарханяна. «Я подписал соглашение с Арменом Борисовичем, — пояснил Растегин. — Он дал согласие, чтобы там был его музей, разрешил использовать его фотографии. Это была благодарность за то, что я предоставил ему пожизненное проживание. У меня есть видеозапись, где мы заключаем такой договор».

Растегин также отметил, что он не планирует продавать недвижимость на Арбате, несмотря на то, что за ее содержание приходится платить. «Мне нравится социально ориентированный бизнес», — подчеркнул он. Коммерческая составляющая в проекте музея Джигарханяна отсутствует, указал предприниматель. Он добавил, что четкой концепции развития площадки пока нет. Кроме того, неизвестны планы второй собственницы квартиры.

По данным «Комсомольской правды», Джигарханян продал свою долю в трехкомнатной квартире на Арбате после развода с Власовой в 2015 году. Деньги нужны были на ремонт квартиры на Молодогвардейской улице, которая изначально была оформлена на Цымбалюк-Романовскую.

Джигарханян умер в возрасте 85 лет утром 14 ноября. Причиной смерти артиста стал отказ почек. Его похоронили на Ваганьковском кладбище 17 ноября.

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