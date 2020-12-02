Бывшая жена Джигарханяна сравнила его квартиру в Москве с сараем

Бывшая супруга советского и российского актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала «Комсомольской правде», что квартира артиста на улице Арбат в центре Москвы была сильно запущена. Женщина сравнила жилье с сараем.

«Вообще-то я с ним восемь лет жила в однокомнатной квартире. Таких плохих условий у меня не было до этого никогда! Его квартира на Арбате тоже была запущена и походила на сарай», — заявила Цымбалюк-Романовская в ответ на замечание корреспондента о том, что она купила квартиру на деньги бывшего супруга.

Женщина сообщила, что недвижимость и машину смогла приобрести, работая директором театра. «Я была молода, мне был 21 год, — рассказала Цымбалюк-Романовская о начале отношений с Джигарханяном. — Первые восемь лет он мне даже не подарил ни одного подарка, ничего такого не было. Он не был щедрым совсем. Я была счастлива, что мы просто встречались».

В ноябре стало известно, что трехкомнатная квартира в Староконюшенном переулке (район Арбат, Центральный округ Москвы), некогда выделенная столичным правительством Джигарханяну, может стать музеем. Судьбу объекта недвижимости определят бизнесмен Юрий Растегин и вторая супруга актера Татьяна Власова.

Джигарханян умер в возрасте 85 лет утром 14 ноября. Причиной смерти артиста стал отказ почек. Его похоронили на Ваганьковском кладбище 17 ноября.

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