Сын Джигарханяна рассказал о последних днях артиста

Степан Джигарханян, приемный сын Армена Джигарханяна, рассказал о последних днях артиста. Об этом сообщает StarHit.

По словам мужчины, смерть отца не была неожиданностью. На фоне диабета у кинематографиста начались проблемы с почками, а неподвижный образ жизни лишь усугубил его состояние. В итоге актера подключили к аппарату искусственного жизнеобеспечения.

«В конце стало совсем плохо, пролежни дали неприятный эффект: пошло воспаление и некроз тканей. Но человеку все-таки 86-й год жизни шел», — отметил Степан Джигарханян.

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Ранее бывшая жена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская назвала виновных в смерти артиста. По ее мнению, именно контроль со стороны родственников стал причиной смерти Джигарханяна, который «жил работой и своим театром». Семья беспокоилась о здоровье артиста, поэтому не давала ему работать, посещать светские мероприятия и окружила сиделками.

Джигарханян умер 14 ноября. Ему было 85 лет. По предварительным данным, причиной смерти артиста стал отказ почек.