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Сын Джигарханяна заявил об «ужасном совпадении» в смерти актера

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Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Приемный сын народного артиста СССР Армена Джигарханяна заявил об «ужасном совпадении» в смерти актера. Об этом он рассказал в беседе с порталом Sobesednik.ru.

По словам Степана, несмотря на то, что артист скончался 14 ноября, трагическая новость о кончине отца застигла его за рулем в Лас-Вегасе, когда в США еще была пятница, 13 ноября.

Сын актера также добавил, что делает все возможное, чтобы прилететь из США в Россию на похороны отца. Однако он отметил, что из-за коронавируса и связанных с ним проблем с авиасообщением ему трудно будет добраться вовремя.

Ранее друг артиста Артур Согомонян заявил, что церемония прощания с Джигарханяном пройдет в открытом формате. Согомонян подчеркнул, что траурная церемония будет проводиться с соблюдением всех необходимых санитарных мер. Он попросил всех желающих посетить прощальное мероприятие прийти в медицинских масках.

Церемонию планируется провести в Театре Армена Джигарханяна, который артист возглавлял с момента его основания в 1996 году.

Джигарханян умер утром в субботу, 14 ноября. Ему было 85 лет. По предварительным данным, причиной смерти артиста стал отказ почек.

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