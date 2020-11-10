Харламов и Асмус поделят особняк на Рублевке за 100 миллионов рублей

Российский юморист Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус находятся в процессе раздела имущества после развода. Бывшим супругам предстоит решить судьбу особняка на Рублевке, который стоит около 90-100 миллионов рублей. Об этом пишет Super.ru.

Четырехэтажный таунхаус площадью 410 «квадратов» расположен в закрытом поселке на одном из самых больших участков — примерно восемь соток. Рядом находятся концертный зал «Барвиха Luxury Village», куда Харламов часто ездит на съемки Comedy Club, и школа «Президент», в которой учится дочь артистов — шестилетняя Анастасия.

Особняк купил Харламов на свои деньги в 2014 году вскоре после рождения дочери. Последние несколько лет в доме шел ремонт, семья перебралась в него весной во время самоизоляции. На данный момент недвижимость находится в распоряжении Кристины, где она живет вместе с ребенком.

Адвокат актрисы Марина Дубровская заявила, что надеется мирно завершить переговоры в течение нескольких месяцев. Юрист отметила, что до окончания процесса они не готовы давать комментарии.

Пара официально развелась в конце октября 2020 года. Инициатором развода стал резидент Comedy Club, хотя до этого экс-супруги заявляли, что желание развестись было обоюдным. Дочь артистов Анастасия по решению суда останется с матерью.

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