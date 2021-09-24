В России заметили спад ажиотажа на новостройки

К концу лета 2021 года после почти двойного наращивания объемов строительства жилья девелоперы замедлились в выводе на рынок новых проектов. Снижение ажиотажа среди застройщиков эксперты в области недвижимости связали со спадом спроса и отсутствием готовых площадок под новостройки, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитиков «Дом.РФ», риелторов и строителей 24 сентября.

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С января по август 2021 года число новых проектов жилья на 92 процента переросло объем за тот же период в 2020-м. Были запущены по стране стройки более 28 миллионов квадратных метров жилья, заметили специалисты института развития «Дом.РФ». Самые большие объемы ввода зафиксировали в Москве (16 миллионов квадратных метров), Подмосковье и Санкт-Петербурге (по девять миллионов квадратных метров).

Ближе к сентябрю запуск российскими застройщиками новых проектов, особенно в Татарстане и Красноярском крае, Петербурге, существенно сократился. Строительство домов в северной столице в августе сбавило обороты по сравнению с июлем на 4,5 процента, в Татарстане — на 9,3 процента, в Красноярском крае — на восемь процентов.

Крым также оказался в списке регионов, где объем строительства не превысил одного миллиона квадратных метров жилья, в августе по сравнению с июнем там снизилось количество новых строек на пять процентов (на 35 тысяч «квадратов»), уточнили в «Дом.РФ». «Причиной отзыва стали сложные условия для девелопмента в регионе»,— не исключает гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко, отмечая, что у региона мало готовых под застройку территорий, есть трудности с водоснабжением и подключением к коммуникациям. Аналогичная проблема в той или иной степени встречается во многих других субъектах страны.

Ранее в Минстрое озвучили проблему небольших городов (с населением менее 500 тысяч человек), связанную с обновлением жилищного фонда. Объемы ввода новостроек там падают из-за снижения спроса на многоквартирное жилье и оттока россиян в более крупные населенные пункты.