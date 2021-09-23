Россиянам назвали условия законной продажи дома без земли

Реализация загородного дома без земельного участка в России допустима только при соблюдении ряда условий, связанных с правообладанием участком и строением. Возможные сценарии и сложности подобных сделок с недвижимостью перечислили журналисты РБК со ссылкой на риелторов и юристов.

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Как поясняют эксперты, дом без земли можно продать законно, но данные случаи носят исключительный характер. Сделка допустима, когда здание и участок находятся в собственности. В России действует принцип «единства судьбы земельного участка и расположенного на нем жилого дома» (подпункт 5 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса). Когда продавец здания владеет и землей под ним, то покупателю переходит аналогичное право собственности. При этом, если хозяев у дома несколько, каждый может продать свою долю с соответствующей частью земли, назвали условие риелторы.

В случае, если недвижимость в собственности продавца, а земельный участок — нет (например, находится в бессрочном пользовании), то при заключении сделки новый хозяин дома приобретает и право пользования землей на тех же основаниях, что предыдущий владелец.

При продаже дома допустимо разделение участка. Собственнику нужно обратиться к кадастровому инженеру для размежевания, а затем поставить на учет новые участки — один с домом и один свободный. Встречаются случаи, когда у дома и земли разные хозяева, тогда владельцу жилья нужно оформить участок в аренду или выкупить. В противном случае, документы на дом будут противоречить действующему законодательству.

«Сделки, когда продается дом без участка, в Московском регионе редки. Если они и проходят, то это покупка здания и приобретение участка в аренду, но с правом последующего выкупа участка. У нас есть в продаже сейчас дом, который стоит на участке в аренду на 49 лет. Но администрация права выкупа не дает, так как участок находится в первом поясе водоохранной зоны. Не смотря на интересную цену на этот дом, продать мы его не можем уже год», — привел пример глава аналитического центра «Инком-Недвижимости» Дмитрий Таганов.

Ранее аналитики «СберСтрахования» назвали города-лидеры по доле населения, которое мечтает иметь загородный дом или дачу. Около шести процентов людей в Тольятти и Новокузнецке мечтают о жизни на земле. На втором месте — новосибирцы. Среди москвичей желание купить дачу зафиксировали лишь у четырех процентов респондентов.