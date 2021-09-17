Россиян предупредили о риске изъятия дач при строительстве дорог

Власти имеют право изымать дачные участки для строительства новых федеральных и региональных автотрасс. При этом собственникам выплачиваются компенсации, но дачи обязательно должны быть поставлены на кадастровый учет. Правила изъятия земельных участков для «Аргументов и фактов» разъяснила Мария Козеева, руководитель отделения Союза садоводов России по городскому округу Пушкино Московской области.
«Если земельный участок поставлен на кадастровый учет, то при его изъятии для государственных нужд вам возместят стоимость участка по рыночной цене, а также сопутствующие убытки, в том числе упущенную выгоду. Ваше право собственности на участок прекратится», — предупредила эксперт, говоря о риске лишиться дачи из-за строительства дорог.
По словам Козеевой, владельца дачи должны письменно уведомить об изъятии участка, заключить с ним соглашение, где будут указаны сроки изъятия, размер возмещения и прочие условия. При этом собственник получит компенсацию и за строения на участке, если они зарегистрированы.
«Как альтернативу, по вашему согласию, вам могут предоставить равноценный земельный участок в другом месте, а за строения возместить их стоимость по рыночной цене. Если вы не согласны с условиями соглашения, то этот спор решайте в суде», — посоветовала эксперт.
Ранее доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Равиль Ахмадеев предупредил россиян о налоге на доходы физлиц (НДФЛ) при продаже овощей с огорода. Для освобождения от налога не должны привлекаться наемные работники по трудовому законодательству, а общая площадь земельных участков, находящихся в собственности, не должна превышать максимально установленную величину в 0,5 гектара.