Россиян предупредили о риске изъятия дач при строительстве дорог

Власти имеют право изымать дачные участки для строительства новых федеральных и региональных автотрасс. При этом собственникам выплачиваются компенсации, но дачи обязательно должны быть поставлены на кадастровый учет. Правила изъятия земельных участков для «Аргументов и фактов» разъяснила Мария Козеева, руководитель отделения Союза садоводов России по городскому округу Пушкино Московской области.

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«Если земельный участок поставлен на кадастровый учет, то при его изъятии для государ­ст­венных нужд вам возместят стоимость участка по рыночной цене, а также сопутствующие убытки, в том числе упущенную выгоду. Ваше право собственности на участок прекратится», — предупредила эксперт, говоря о риске лишиться дачи из-за строительства дорог.

По словам Козеевой, владельца дачи должны письменно уведомить об изъятии участка, заключить с ним соглашение, где будут указаны сроки изъятия, размер возмещения и прочие условия. При этом собственник получит компенсацию и за строения на участке, если они зарегист­рированы.

«Как альтернативу, по вашему согласию, вам могут предоставить равноценный земельный участок в другом месте, а за строения возместить их ­стоимость по рыночной цене. Если вы не согласны с условиями соглашения, то этот спор решайте в суде», — посоветовала эксперт.

Ранее доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Равиль Ахмадеев предупредил россиян о налоге на доходы физлиц (НДФЛ) при продаже овощей с огорода. Для освобождения от налога не должны привлекаться наемные работники по трудовому законодательству, а общая площадь земельных участков, находящихся в собственности, не должна превышать максимально установленную величину в 0,5 гектара.