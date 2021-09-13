Финансист предупредил россиян о налоге при продаже овощей с огорода

Финансист Ахмадеев рассказал, кто освобождается от налога при продаже овощей с огорода

Доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г.В. Плеханова Равиль Ахмадеев предупредил россиян о налоге на доходы физлиц (НДФЛ) при продаже овощей с огорода. Он рассказал агентству «Прайм», кто может быть освобожден от уплаты этого налога.

По словам финансиста, граждане, не являющиеся индивидуальными предпринимателями или не принадлежащие к категории фермерских хозяйств, освобождаются от уплаты НДФЛ в размере 13 процентов при продаже продукции растениеводства, выращенной в собственном хозяйстве при соблюдении двух правил.

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Так, для освобождения от налога, не должны привлекаться наемные работники по трудовому законодательству, а общая площадь земельных участков, находящихся в собственности, не должна превышать максимально установленную величину в 0,5 гектара. Кроме того, необходимо иметь документ, выданный соответствующим органом местного самоуправления, правлением садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан. Тогда россияне могут уплачивать налог на профессиональный доход в качестве «самозанятого».

Финансист добавил, что по решению субъекта максимально установленная величина площади земельного участка может быть увеличена не более чем в пять раз, если участок не предоставлен на безвозмездной основе или «не находится на условиях аренды в государственной или муниципальной собственности по законодательству».

Ранее в сентябре Минсельхоз предложил повысить в России налог за пользование водными биоресурсами. Документ предполагает существенное повышение ставок налога на большинство видов рыбы: на минтай из Охотского моря — с 3,5 до 4,3 тысячи рублей за тонну, на минтай из других районов промысла — с 2 до 4,3 тысячи рублей, на камбалу — с 10 рублей до 2,1 тысячи рублей за тонну.