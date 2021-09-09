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Богатейших американцев уличили в неуплате налогов на миллиарды долларов

Богатые американцы не уплатили налоги на сумму 163 миллиарда долларов за год
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Фото: Stefani Reynolds / CNP / globallookpress.com

Министерство финансов США опубликовало отчет, согласно которому один процент самых богатых жителей США уклонился от уплаты налогов на сумму 163 миллиарда долларов за год. Если не принять меры, недоплата составит семь триллионов в ближайшие 10 лет, пишет The New York Times.

Администрация президента США Джо Байдена борется с недобросовестными налогоплательщиками и пытается закрыть «налоговую дыру». Власти хотят выделить 80 миллиардов долларов для налоговой службы США. Цель субсидий — расширить штат сотрудников, которые помогут отследить и пресечь схемы, позволяющие не платить в казну.

По словам автора отчета Наташи Сарин, чтобы налоговая служба надлежащим образом применяла налоговое законодательство в отношении состоятельных американцев, ей необходимо нанять профессионалов, которые смогут расшифровать тысячи страниц сложных налоговых деклараций. Кроме того, ведомству необходим доступ к информации о непрозрачных источниках дохода, которые богатые получают от деловых партнерств и частной собственности.

Представители республиканской партии и бизнес-лобби скептически отнеслись к этой идее. По их мнению, меры по расширению полномочий налоговой службы представляют собой вторжение в частную жизнь граждан.

Байден хочет принять пакет мер по поддержке экономики на сумму 3,5 триллиона долларов. Осуществить этот план предполагается за счет повышения налогов для богатых граждан и крупных предприятий. Однако в нынешнем налоговом законодательстве США существуют лазейки для богачей. Среди них — частные полисы страхования жизни (private placement life insurance, или PPLI). Средства, вложенные клиентом, не облагаются налогом, и после истечения срока действия договора или наступления страхового случая деньги возвращаются в полном объеме.

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